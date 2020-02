휴벡셀, 회생절차 종결로 기업회생 졸업

이와 함께 "올해부터는 대주주인 티라이프의 IT비즈니스도 휴벡셀로 접목시켜 100%자회사인 미국법인을 시작으로 병원과 연계된 IT 시스템 개발과 서비스 제공으로 휴벡셀이 흑자로 전환할 수 있도록 견인할 것"이라며 "내년에는 3D프린팅 맞춤형 임플란트사업이 본격적으로 매출이 발생하므로 국내 및 미국에서의 매출과 이익을 최대한 끌어올려 2022년 이내에는 코스닥 이전 상장을 이뤄내 이해 관계자들의 희생에 최소한의 보답을 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

