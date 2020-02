[굿모닝 증시]“美 대선 레이스 시작… 지지율 변화에 따른 차별적 투자전략 필요”

양 당의 차이점과 관련해 대선 과정에서 지지율의 변화에 따라 투자 아이디어를 달리 해야 할 개연성이 엿보이는데, 민주당의 후보군의 지지율이 상승할 경우 친환경 테마에 대한 관심이 상대적으로 높아질 수 있을 듯하다. 반대로 트럼프의 지지율이 높아질 경우 IT 대기업들의 원활한 기업 활동에 대한 기대감으로 IT 섹터와 성장주 스타일에 대한 관심이 높아지는 흐름을 추론해 볼 수 있다.

따라서 대선이 진행되는 과정에서 양 당 간 차이점이 있는 기업 정책이나 환경정책과 관련해 지지율의 변화에 따른 투자전략 아이디어를 모색해 볼 필요가 있다는 진단이다. 민주당의 후보군의 지지율이 상승할 경우 친환경 테마가, 반대로 공화당 도널드 트럼프 대통령의 지지율이 높아질 경우 IT 섹터와 성장주 스타일에 대한 관심이 높아질 수 있다는 분석이다.