[아시아경제 한진주 기자] 이혁주 LG유플러스 최고재무책임자는 7일 진행된 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,750 전일대비 250 등락률 +1.85% 거래량 3,260,536 전일가 13,500 2020.02.07 15:30 장마감 close 2019년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "5G 가입자가 450만~500만 수준이 되어야 손익 균형(break even) 수준을 달성할 수 있을 것으로 본다"며 향후 5G관련 도입을 가속화할 수 있는 서비스 출현, 그리고 디바이스 관련 시장 보급, 여러 사안들을 함께 고려해야 (무선사업 손익 개선) 시점을 판단할 수 있다"고 말했다.

