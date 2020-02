GS25, ‘초코멜로버거’ 출시…밸런타인데이, 화이트데이 시즌 한정

초코멜로버거는 스모어(좀 더 달라는 의미의 some more에서 유래) 콘셉트로, 미국과 캐나다에서 쿠키 사이에 초콜릿과 마시멜로를 넣어 즐기는 디저트에서 착안해 만든 디저트 버거다.

