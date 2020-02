"신종 코로나, 후베이 外 지역 40% 발생"…정부, '전면 입국금지' 카드 고심

한편 정부는 이번 '제한적 입국 금지' 조치가 한중 관계에 미칠 악영향에 대한 우려를 일축했다. 한국 정부의 '중국 위험지역에서의 입국 제한' 결정에 앞서 싱하이밍 신임 주한 중국대사는 "WHO 규정에 부합하는 과학적 결정을 내릴 것으로 기대한다"는 입장을 밝혔었다. 강경화 외교부 장관은 전일 중앙사고수습본부 브리핑에서 '이번 조치가 한중 간 외교 마찰로 이어질 우려가 있다'는 질의에 "우한 교민들 귀국 조치를 포함해 굉장히 소통이 잘 되고 있다"면서 "외교 마찰이 있다는 것은 좀 어폐가 있는 것 같다"고 답변했다.

