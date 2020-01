美대통령 최초 낙태반대 집회 나온 트럼프

미국은 1973년 연방대법원의 '로 대(對) 웨이드'(Roe vs. Wade) 판결에 따라 여성이 임신 후 6개월까지 중절을 선택할 헌법상 권리를 인정하고 있다. 해방 판결 이듬해인 1974년부터 열린 이번 행사는 올해로 47회째를 맞았다. 전국의 낙태 반대 활동가들이 모이는 최대 규모 행사다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.