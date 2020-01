국방헬프콜 상담만 29만명… 9배 늘었다

아울러 음성문자 전환(STTㆍSpeech to Text) 기능을 통해 상담 내용이 저장되는 시스템을 구축한다. 음성에서 문자로 전환된 정보 중 내담자의 개인정보는 바로 저장되지 않도록 해 개인정보 유출을 방지한다.

