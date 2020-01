[CES2020]박일평 LG전자 사장, '인공지능 발전 단계' 제시

박일평 LG전자 최고기술책임자(CTO, 사장)는 이날 행사에서 캐나다 인공지능 솔루션업체인 엘레멘트 AI(Element AI)社와 함께 개발 한 ‘인공지능 발전 단계(Levels of AI Experience)’를 발표했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.