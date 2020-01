올 가을 세종문화회관에 빈 필하모닉·마린스키 발레단이 온다

세종문화회관은 6일 '2020 세종시즌' 기자간담회를 열고 오는 3월12~13일 대극장에서 공연하는 서울시무용단의 '놋(N.O.T. No One There)'을 시작으로 클래식과 오페라 22편, 연극과 뮤지컬 8편, 국악 7편, 합창 9편, 무용·발레·서커스 7편 등 모두 54개 작품을 393회 공연한다고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.