롯데멤버스, 하이마트와 ‘착한 신학기’ 캠페인 진행

하이마트 오프라인 매장에서는 이달 17일부터 27일까지 ‘착한 신학기 IT 페스티벌’을 진행하며 ▲삼성 갤럭시북 플렉스 ▲LG 그램 ▲MS 서피스프로 7 ▲닌텐도 스위치 ▲삼성 갤럭시 버즈 등 인기 IT 제품들을 할인 판매한다. 해당 모델 외에도 다양한 최신 노트북, 태블릿, 무선이어폰, 무선마우스, 키보드 등을 초특가로 구입할 수 있다. 기획전 상품 구매고객에게는 엘포인트 최대 30만P 추가 적립, 하이마트 롯데제휴카드 결제 시 최대 5% 캐시백 및 청구할인도 적용된다. 특가 상품은 선착순 판매되며 품목별 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다.

양사 고객들을 위해 캠페인 기간 동안 신학기 아카데미 시즌 IT 특가 기획전도 진행한다. 먼저, 이달 16일까지 하이마트 온라인몰에서 ‘L.POINT 초특가 타임세일’을 개최 ▲삼성 갤럭시북 플렉스 ▲Lenovo 아이디어패드 등 노트북 인기 모델을 특가 판매한다. 여기에 엘포인트 최대 10만P 적립, 신용카드 최대 10% 청구할인 등 혜택도 제공한다. 하이마트 앱에서 엘페이로 결제하는 고객들에게는 결제 금액의 5%를 엘포인트로 추가 적립해준다.