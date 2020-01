아라리오갤러리 中 천위쥔 개인전 '우리, 저마다의 이야기'

천위쥔은 1976년 중국 복건성에서 태어났으며 현재 상해에서 작업하고 있다. 중국 항저우의 중국미술대학(China Academy of Art)을 졸업했다. 회화, 콜라주, 드로잉, 조각 등 다양한 매체를 사용해 중국 사회와 작가 개인의 이야기를 자유롭게 풀어내는 작업을 보여준다. 대만 아시아 아트 센터(2018), 상해 9m2 뮤지엄(2015) 등에서 개인전을 했으며 2021년 상해 롱미술관에서 대규모 개인전을 개최할 예정이다. 션전 조각 비엔날레(2014), 베이징 민생미술관(2015), 상해 롱미술관(2014), 울렌스 현대미술관(2013)의 그룹전에 참가했다.

주요 작품 중 하나인 '11 제곱미터의 공간(Space of 11 Square Meters)'은 작가의 작업방식인 콜라주 기법이 5m 길이의 화면 전면에 사용된 작품이다. 신문지와 전통 한지를 찢어 이어붙인 콜라주 기법과 먹과 아크릴을 사용한 회화 기법을 조합해 만들었다.

천위쥔 'Space of 11 Square Meter', 2018-2019, Hand-made paper, newspaper, acrylic and water ink, 200x550㎝ [사진= 아라리오갤러리 제공]