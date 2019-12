신한카드, '디지털 금융기업' 도약 위한 조직개편 단행

앞서 신한카드는 신용카드 중심의 사업 포트폴리오에서 벗어나 새로운 비즈니스 모델로 완전히 탈바꿈하겠다는 의지를 담은 뉴 비전 '커넥트 모어, 크리에이트 더 모스트(Connect more, Create the most)'를 수립하고, 구체적 사업 방향으로 '페이 플랫폼', '라이프 인포메이션', '멀티 파이낸스'를 제시한 바 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.