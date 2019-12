P2P금융 잇따른 적신호에 '포용금융 취지 훼손' 우려(종합)

[아시아경제 김효진 기자] P2P(Peer to Peerㆍ개인 대 개인)금융 건전성에 대한 우려가 높아지고 있다. 부동산대출 비중이 너무 크고 연체율이 가파르게 늘어 이대로 방치하면 '포용금융'이라는 당초 취지가 훼손됨은 물론 금융시장 전반에 커다란 부담으로 작용할 수 있다는 지적이다.

