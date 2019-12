"주차장 가자고 했다" 아파트단지서 초등생 2명 끌고 가려한 30대 불구속 입건

경찰조사에서 A 씨는 "당시 상황이 정확하게 기억이 나지는 않는다"며 "B 군과 C 군을 도와주려고 했다"고 혐의를 부인했다.

당시 B 군과 C 군은 A 씨를 따라가다가 도주했으며, 이후 이들의 부모가 경찰에 신고했다. 당시 아이들은 부모에게 "엄마 친구라는 사람이 아파트 지상에는 차가 많이 다녀 위험하니 주차장으로 함께 내려가자고 했다"며 말한 것으로 확인됐다.

A 씨는 지난달 26일 오후 5시께 인천시 부평구 한 아파트 단지에서 초등학교 1학년생인 B 군을 끌고 가려한 혐의를 받는다. 또한 다음날(27일) 오후에도 아파트단지 내 관리사무소 앞에서 초등학교 3학년생인 C 군을 납치하려 한 혐의도 받고 있다.