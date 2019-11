또 최고치 찍은 다우지수…랠리 속 "축포 터뜨리지 마라" 월가 비관론도(종합)

글로벌 벤치마크인 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 미국 지수 역시 이달 1일까지 약 23%의 상승폭을 기록하며 유럽(15%), 중국(10%), 신흥시장 지수(9%)를 압도하고 있다. 같은 기간 미국 시장을 제외한 MSCI 지수(AC World ex USA)는 13.22%의 수익률에 그쳤다. WSJ는 "무역전쟁 휴전에 대한 기대감이 미국 경제의 매력을 더 끌어올리고 있다"며 "글로벌 증시 흐름이 동조화하기보다는 각국 상황에 맞춰 다변화하면서 미국 시장에 쏠리는 것"이라고 평가했다.

