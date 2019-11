소프트캠프 "IPO 발판으로 글로벌 사이버 보안 선도 기업 도약"

회사는 신성장동력으로 CDR(Content Disarm and Reconstruction)이라고 불리는 '파일 무해화' 솔루션을 내세웠다. CDR은 외부에서 유입된 문서 내에 숨겨진 악성코드 및 첨부파일을 분리한 후 안전한 콘텐츠를 추출해 재구성된 문서를 제공해 전자문서에 포함된 악성코드에 근본적으로 대응할 수 있는 솔루션이다.

