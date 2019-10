한난, 新 경영전력 선포…2028년 세대수 210만호·매출 5000억 달성

한난의 새로운 슬로건인 'LINK ALL 한난! 깨끗한 에너지로 국민을 행복하게'는 4대 전략방향의 키워드인 현재, 미래, 직원, 모두와의 연결(LINK)을 통한 비전달성 의지를 반영했다.

