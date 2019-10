영화처럼 긴박했던 IS 알 바그다디 제거 작전…트럼프 '자화자찬' 총력

알바그다디의 지하 은신처 인근에 도하한 작전팀은 빠르게 움직였다. 정문에 설치된 부비트랩을 제거하기 위해 벽에 구멍을 냈고, 이 과정에서 IS 대원들과의 교전이 벌어졌다. 교전 중 사망한 미 특수부대원은 없으며 IS 대원 2명이 그 자리에서 붙잡혔다.

[아시아경제 정현진 기자] 지난 26일 밤(미국 동부시간) 미 백악관 상황실에 도널드 트럼프 대통령이 나타났다. 이어 마이크 펜스 부통령, 마크 에스퍼 국방부 장관, 로버트 오브라이언 국가안보회의(NSC) 보좌관, 마크 밀리 미 합동참모본부 의장, 미 합참 특수작전 부운영자인 마커스 에번스 준장 등도 모습을 드러냈다. 이슬람 수니파 무장세력 이슬람국가(IS)의 수장 알바그다디를 타깃으로 한 미군의 비밀 작전 '테일러 뮬러'가 집행되는 순간을 직접 확인하기 위해서였다. IS에 구금돼 목숨을 잃은 미국인의 이름을 딴 IS 수장 소탕 작전이었다.