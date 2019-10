트럼프 "IS 수괴, 터널로 도망치다 자폭"…빈라덴 이후 최고위급 소탕(종합2보)

트럼프 대통령은 "내가 취임하기 전부터 알 바그다디는 오랫동안 도망쳐 왔다. 하지만 내가 미국 최고 사령관으로서 지시를 내려 올해 3월 그의 영토를 100% 없앴다"면서 "우리의 도달 범위는 매우 길다. 오늘의 사건은 우리가 IS 테러리스트들로 하여금 잔인한 종말을 맞도록 지속적으로 추구하고 있다는 점을 다시 한 번 상기시켜 준다"고 말하기도 했다.

또 작전 중 미군의 손실은 없었으며, 알 바그다디와 함께 있었던 많은 수의 IS 병사들과 동료들도 같이 사망했다고 밝혔다.