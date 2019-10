외신들 "미국 공습에 IS수장 사망"…트럼프 '중대발표'에 관심

알 바그다디는 2014년 6월 이라크 모술에서 IS 수립을 선포한 인물이다. 이라크와 시리아 국경지대 등에 은신하며 지난 5년 동안 국제사회의 추적을 피해왔다. 미 정보당국은 알 바그다디에게 2500만달러(약 293억원)에 달하는 현상금을 걸고 추적해왔다.

