삼성전자, 美 실리콘밸리서 IT 혁신 논의…테크포럼 개최

한편 올해 3회째를 맞는 '테크 포럼 2019'에는 IT 개발자, 디자이너 등 100여명과 삼성전자 CE부문장 김현석 사장, 경영지원실장 노희찬 사장, 영상디스플레이사업부장 한종희 사장 등 경영진이 참석했다.

올해 테크 포럼은 차세대 통신, AI, 디자인 혁신에 대한 강연과 함께 최신 IT 기술 동향과 기술 혁신에 대한 토론이 진행됐다. 삼성리서치 차세대통신연구센터장 최성현 전무는 '차세대 통신의 진화' 주제 강연에서 통신과 컴퓨팅의 융합을 강조했다.