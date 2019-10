연속 흡연, 빠른 재충전 강점 내세운 '아이코스 3 듀오' 공개됐다(종합)

간결하고 세련된 디자인을 적용한 신제품은 홀더를 재충전할 필요 없이 2회 연속 사용이 가능한 것이 가장 큰 특징이다. 재충전 없이 6분 사용이 가능하다. 배터리 성능이 강화돼 기존 ‘아이코스3’와 ‘아이코스 2.4+’ 모델에 비해 빠른 충전이 가능하다. 홀더 충전시간이 기존 충전시간 대비 50% 줄어들었다. 또 NFC 칩을 추가해 기기 등록, A/S 서비스 등을 수월하게 할 수 있도록 배려했다.

