조선대 김보현 미술관, 기획·전시전 개막

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 김보현·실비아 올드 미술관이 김보현 작가의 작품세계와 업적을 되새기고자 기획한 ‘Po Kim and Milestone’전이 21일 개막했다.

‘Po Kim and Milestone’전…20여 점 작품 전시