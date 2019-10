"다크웹 아동포르노 사이트 운영자·이용자 신상 공개하라" 국민청원 2만 돌파

이에 대해 미국 법무부는 이날 "손 씨가 운영한 '웰컴 투 비디오'(Welcome to Video)라는 이름의 사이트는 비트코인을 이용해 아동 포르노를 수익화한 최초의 웹사이트 중 하나"라며 "강도 높은 수사를 거쳐 성공적으로 웹사이트 관리자를 체포했고 300명 이상의 사용자가 미국, 영국 및 많은 국가에서 다양한 기관들의 도움으로 신원이 확인돼 검거됐다"라고 밝혔다.

