美 "시리아 철수 미군, 이라크로 재배치"

에스퍼 장관은 다음 주 북대서양조약기구(NATOㆍ나토) 회의에서 다른 동맹과 만나 IS 대응 임무의 향후 방식에 관해 논의할 예정이라고 덧붙였다. 다만 그는 "지금부터 (시리아) 철수를 완료하는 사이에 사정이 바뀔 수는 있다"며 계획이 변경될 가능성도 있다고 했다. 외신들에 따르면 이라크에는 현재 5000명 이상의 미군 병력이 주둔하면서 이라크군 훈련을 돕고, IS 부활을 막기 위한 임무를 수행 중이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.