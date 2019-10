미국 Fed 경기진단 '다소 미약한 수준'…무역갈등·제조업위축 우려

Fed는 16일(현지시간) 발표한 경기동향보고서 '베이지 북'에서 "지난달부터 이달 초까지 미 경제가 '다소 미약한(slight to modest)' 수준으로 성장했다"고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.