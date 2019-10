[굿모닝 증시]“미·중 무역협상 스몰딜 성사… 국내기업 실적과 외국인 수급 주목해야”

그럼에도 불구하고 급한 불을 끈 만큼 대외 불확실성 완화로 인해 ‘리스크온(Risk on)’ 국면이 재개될 가능성이 높다. 이제 키는 실적이다. IT 경기의 견조한 흐름으로 국내기업 실적은 바닥을 통과하고 있다. 삼성전자의 3분기 잠정실적 발표에서 이를 어느 정도 확인했다. 2년 연속 감소한 국내기업의 당기순이익은 내년에 올해보다 26% 증가한 128조원을 기록할 것으로 추정된다. 기존에 매수한 주식에 대해서는 ‘보유’ 전략이 필요하다. IT 기업의 견조한 업황, 각국의 정책 공조 기대감에 따른 반도체를 포함한 씨클리컬 업종에 대해 우호적인 시각을 유지한다.

