충무로 인쇄골목에 새바람 불어넣다!...'2019 프린팅 디자인 위크' 개최

'From 인쇄소 워크숍'은 자기만의 책을 만들고 싶어하는 사람들을 위해 준비한 프로그램이다. 행사에 함께 온 가족 단위 방문객들을 위해 우리 아이들을 위한 책 만드는 법과 인쇄의 가장 중요한 재료인 종이의 다양한 쓰임새에 대한 정보를 알려준다. 최근에 관심이 높아진 독립출판의 출판 방법부터 컨텐츠 제작까지 강연 형태로 알려는 워크샵도 마련하였다.

그래서 충무로 인쇄소에서 보유중인 다양한 인쇄제품들을 소개하고 판매하는 부스를 마련했다. 중구 내에 위치한 동국대 창업동아리 학생들이 만든 제품들을 판매하는 'Next 메이커스' 프로그램도 눈여겨 볼만 하다.

축제의 메인무대라 할 수 있는 명보아트홀 광장에서는 '충무마켓'이란 제목으로 행사가 진행된다. 참가자들의 사진을 촬영해 포스터 레이아웃, 충무로 거리와 합성하여 자신만의 아트 포스터를 만들어 볼 수 있다. 현장에서 선택한 글귀를 흰색 티셔츠에 보라색 텍스트로 프린팅하는 '당신의 T by 충무로'도 눈길을 끈다. 이를 SNS에 업로드하면 추첨을 통해 쿠폰을 선물한다.