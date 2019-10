방탄소년단 뷔에 대해 전혀 알지 못했던 7가지[BTS 매력탐구②]

매체는 뷔를 '어려움 속에서도 많은 것을 배우는 사람'이라고 표현했다. 이와 관련된 에피소드는 '방탄소년단: 번 더 스테이지(BTS: BURN THE STAGE)' 7화에서 살펴볼 수 있다. 이날 방송에는 첫 번째 일본 돔 공연을 앞둔 방탄소년단 멤버들의 비하인드 스토리가 공개됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.