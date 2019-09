[굿모닝 증시]3개월만에 오른 코스피…10월은?

전략 측면에서 고민해야 한 부문은 이번에도 2차 반등 기회가 있을 것인가의 여부다. 결론적으로 기회는 있다라고 판단된다. 그 이유는 첫째, 통화완화정책은 한계점에 임박했지만, 성장률 둔화 방어를 위해 유럽과 중국의 재정지출 확대 가능성이 있다. 둘째, 외국인은 원·달러환율 1200웎 수준에서는 환차익을 염두에 둘 가능성이 높고, 원화 매수-달러 매도의 캐리 트레이드가 활성화 될 수 있다. 셋째, 국내 배당수익률 갭(배당수익률-국채금리)이 플러스 국면에서 역사적 고점을 형성하고 있다. 국채보다는 배당주 중심이긴 하지만 주식 비중을 확대하는 자산 배분 전략이 유효한 국면이다. 삼성전자뿐만 아니라 여타 대형주의 배당금액은 증가했고, 코스피 200내 2019년 예상 배당수익률 3% 이상 기업 수는 51개(지수 내 비율 26%)로 2007년 이후 최고 수준이다. 넷째, 국내 증시는 올해 부진한 이익 증가율 때문에 고전했다. 그러나 2020년에는 주요국 대비 가장 높은 이익증가율이 기대된다. 원/달러환율 상승은 수출 가격 하락을 제한할 것이고, 주요 IT 품목의 재고 축소 여부는 확인할 필요가 있지만, 모바일 관련 매출 확대를 생각해 둘 필요가 있다. 한편 중국 철강과 화학 기업의 재고 수준이 낮다는 점을 감안 시 향후 재고보충 수요 개선 가능성도 고려할 필요가 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.