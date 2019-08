'리니지2M' 내달 5일 베일 벗는다…인기몰이 예고

티저영상은 거대한 세상이 새롭게 창조되는 과정을 시각화했다. 또 원작인 리니지2의 메인 테마곡 '운명의 부름(The Call of Destiny)'을 그대로 사용해 리니지2의 연대기가 시작될 것을 암시했다.

