SSG닷컴, '쓱세권' 새 광고로 화제 몰이 나서

[아시아경제 김봉기 기자] "고르세요, 얼마든지. 받으세요, 언제든지. 이것이 '쓱세권'에서 사는 이유죠"

SSG닷컴이 2019년 신규 광고를 선보인다. 지난 2016년 처음 전파를 탄 'SSG=쓱' 광고 이후, 매년 발표하는 영상마다 독특한 감성으로 유행을 만들며 화제가 됐던 만큼 다시 한번 세간의 관심이 쏠리고 있다.

SSG닷컴은 오는 23일부터 3개월 동안 '쓱세권'이라는 메인 메시지를 중심으로 한 신규 영상 광고를 TV 채널과 유튜브 등을 통해 공개한다고 22일 밝혔다. '쓱세권 론칭 편'과 '새벽배송 편'이 23일부터 공개되고, 일주일 뒤인 30일부터는 '친환경 배송 편', '콜드체인 편', '배송시간 편'까지 총 다섯 편의 광고를 순차적으로 선보인다.

이번 광고는 SSG닷컴의 전속 모델 공유, 공효진이 다시 호흡을 맞췄으며, 메시지 전달에 중점을 둔 광고 콘셉트에 맞게 내레이션 작업에도 직접 참여했다.

가장 중심이 되는 '쓱세권 론칭 편'에서는 '대형마트 끼고, 백화점 들어서 있고 넘치는 신선식품과 원하는 물건들이 세시간 단위로 오가는 곳'이라는 공유의 내레이션을 통해, SSG닷컴에 접속하면 신세계백화점과 이마트, 트레이더스 등을 시간과 장소에 구애받지 않고 이용할 수 있다는 점을 '쓱세권'이라는 단어에 빗대어 상징적으로 표현했다.

이 외에도 '새벽배송 편', '친환경 배송 편', '콜드체인 편' 등 SSG닷컴의 강점을 콘텐츠로 만들어 제작했다.

전체적인 광고 분위기를 이끌어가는 배경음악은‘데이빗 최(David Choi)’의 ‘This and That is Life’다. 도시의 평범한 일상을 세련되면서도 발랄한 느낌으로 표현하기 위해 마지막까지 곡 선정에 공을 들였다는 후문이다.

김예철 SSG닷컴 영업본부장은 "'공감'과 '실생활'이라는 키워드를 중심으로 일상 속으로 스며든 SSG닷컴을 보여주고자 했다"며 "일상 곳곳에서 느낄 수 있는 SSG닷컴의 장점을 따뜻하면서도 잔잔하게 표현해 시청자가 공감할 수 있도록 했다"고 기획 의도를 밝혔다.

한편, SSG닷컴은 이번 신규 광고영상 론칭을 기념해 23일부터 대대적인 프로모션 행사도 함께 진행할 계획이다.

'쓱세권'에서만 구매 가능한 '쓱매물'이라는 표현을 활용해 프로모션을 전개한다. '쓱세권'에서 사는 고객은 다양한 혜택을 누릴 수 있다는 내용을 '쓱매물'로 위트 있게 나타냈다. 이달 26일 오전 9시까지 '우리동네 쓱매물 마켓' 코너를 통해 매일 20개의 새로운 '쓱매물'을 만날 수 있다. 대표 상품으로 CC콜렉트와 쥬크(ZOOC) 더블트렌치코트 등 30여 종 의류가 최대 67%까지 할인되며, 마시모두띠 향수 컬렉션, 엘라코닉, 휠라 운동화, 스틸라 '글리터리퀴드아이섀도우듀오 세트', LG퓨리케어 미니 공기청정기, 정관장 홍삼정, 호주산 수입육, 테팔 프라이팬 등 60개 상품이 준비됐다. 또한, 최대 1만원 한도의 10% 적립 쿠폰도 증정한다.

이달 26일 오전 9시부터 다음달 2일 자정까지는 '쓱매물스페셜위크'가 진행된다. S머니 50% 적립쿠폰을 시간대별로 선착순 발급하며, 10% 적립쿠폰은 매일 1회 발급할 수 있다. 마찬가지로 매일 새로운 20개의 쓱매물 상품이 업로드될 예정이다. 또한, SSG닷컴에서 구매한 상품 또는 쓱배송을 이용한 일상사진을 '#쓱세권 #SSG닷컴 #쓱세권에서사는이유'라는 해시태그 3개와 함께 인스타그램에 공유하면 다음달 30일 추첨을 통해 LG트롬 스타일러와 애플에어팟2, S머니 등을 증정하는 '쓱세권해시태그' 이벤트도 펼친다.

