‘2026 임진각 DMZ 마라톤’ 중 참가자 12명 쓰러져…1명 중상

남북 평화의 염원을 담아 열린 '2026 임진각 DMZ 평화 마라톤' 대회 도중 참가자들이 잇따라 쓰러지는 안전사고가 발생했다.

20일 파주소방서에 따르면 지난 19일 오전 10시 36분쯤 경기도 파주시 문산읍 마정리 일대 마라톤 코스에서 "달리던 사람이 쓰러졌다"는 신고가 접수됐다.

이번 사고로 인한 인명피해는 총 12명으로 집계됐다. 이 중 43세 남성 A씨는 임진강 교차로 인근에서 의식 장애와 고열 증세를 보여 출동한 소방 구급대에 의해 인근 병원으로 긴급 이송됐다. A씨는 현재 중상으로 분류되어 집중 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

그 외에도 36세 남성이 과호흡과 경련을 일으키는 등 6명이 경상을 입어 소방 및 대회 현장에 배치된 사설 구급차로 분산 이송됐다. 나머지 5명의 참가자는 탈진 및 어지럼증을 호소했으나 현장에서 응급 처치를 받은 후 자체 회복하여 귀가했다.

사고 당시 파주소방서는 지휘차 등 장비 8대와 인력 28명을 즉시 투입해 현장 수습과 환자 이송을 지원했다.

AD

소방당국과 대회 관계자들은 당일 오전 기온이 급격히 상승한 상황에서 무리하게 주행을 이어가다 온열 질환 및 탈진 현상이 발생한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 파악 중이다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>