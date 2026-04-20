도쿄서 열린 ‘2026 코리아엑스포’, K-라이프스타일 확장 가능성 확인

국내 마이스(MICE) 전문기업 ㈜엑스포럼(대표이사 신현대)과 ㈔한국무역협회(회장 윤진식)가 공동 주최한 '2026 코리아엑스포 도쿄(Korea Expo Tokyo 2026)'가 지난 18일 도쿄 선샤인시티 컨벤션센터에서 3일간의 일정을 마쳤다. 이번 행사에는 일본 유통업계 관계자 약 600개사가 방문했다.

전시에는 한국 식품 및 뷰티 기업들이 참여했다. 농심 '너구리'와 '칼파벳(Kalphabet) 한글과자'는 시식 행사 중심으로 운영됐으며, '제주 삼다수'와 요거트 아이스크림 브랜드 '요아정'은 현지 유통 관계자들과 상담을 진행했다.

뷰티 분야에서는 '바노바기'가 참여해 제품과 기술을 소개했다. 현장을 찾은 일본 바이어들은 "브랜드 스토리를 기반으로 한 한국 제품이 일본 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다"고 밝혔다.

행사 기간 중 엑스포럼과 칼파벳을 운영하는 스윅(대표이사 타일러 라쉬)은 전시·행사 연계를 위한 전략적 파트너십 양해각서(MOU)를 체결했다. 양사는 교육, F&B 및 문화 관련 전시에서 칼파벳 콘텐츠 활용 방안을 추진하기로 했다. 엑스포럼은 향후 행사 운영 시 관련 콘텐츠를 적용하고, 참여형 프로그램을 공동 기획할 계획이다.

올해 일본 바이어 참가 규모는 전년 305개사 대비 증가한 약 600개사로 집계됐다. 돈키호테(Don Quijote), 로프트(LOFT), 이온(AEON)리테일을 비롯해 이토추, 스미토모 등 유통 기업 관계자들이 방문했다. 사흘간 진행된 비즈니스 매칭은 800건 이상, 상담액은 약 1,500만 달러 규모로 집계됐다.

현장에서는 일본 편의점 체인과 농심 간 제품 입점 논의가 진행됐으며, 바노바기는 일본 드러그스토어 입점 관련 협의를 이어갔다.

행사 기간에는 'K-스트릿푸드마켓' 등 체험형 프로그램이 운영됐으며, 배우 유승호가 개막식에 참석해 팬미팅을 진행했다.

엑스포럼과 무역협회는 향후 프랑스 파리와 미국 로스앤젤레스에서 '코리아엑스포'를 이어 개최할 계획이다.

엑스포럼 관계자는 "이번 행사는 한국 브랜드의 일본 시장 반응을 확인하는 자리였다"며 "향후 유통 협력 확대를 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

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이번 행사는 4월 16일부터 18일까지 도쿄 선샤인시티에서 열렸으며, 국내 기업 100개사가 참가했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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