예스폼, 전자계약 서비스 '예스폼싸인’ 출시
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비대면 업무가 일상이 된 시대, 전자계약은 선택이 아닌 필수가 되고 있다. 계약 체결 속도와 문서 관리 효율을 동시에 끌어올리려는 기업이 늘면서, 작성부터 보관까지 전 과정을 하나로 연결하는 통합형 서비스 수요도 빠르게 커지고 있다.
대한민국 대표 서식 플랫폼 예스폼이 이러한 흐름에 맞춰 전자계약 서비스 '예스폼싸인'을 선보이며 시장에 본격 진출한다.
1995년부터 국내 문서 서식 시장을 이끌어 온 예스폼은 그동안 '문서 작성'에 머물렀던 서비스 범위를 '계약 체결' 단계까지 확장했다. 예스폼싸인은 작성 · 공유 · 서명 · 보관으로 이어지는 계약의 전 과정을 하나의 흐름으로 연결한 통합 전자계약 서비스다.
별도 설치 없이 웹·모바일 환경에서 계약서를 작성해 전송할 수 있으며 상대방은 휴대전화 인증으로 본인 확인을 마친 뒤 언제 어디서나 서명할 수 있다. 모든 진행 상태와 이력은 자동 기록돼 관리 효율을 높였다.
예스폼싸인의 강점은 예스폼 문서 서식 서비스와의 멤버십 연계다. 월 9,000원 프리미엄 멤버십 가입 시 프리미엄 계약서와 다양한 문서 서식은 물론 예스폼싸인 전자계약을 최대 240건까지 이용할 수 있다. 온라인 급여관리 서비스 '페이존' 등 패밀리 사이트 혜택도 함께 제공된다.
예스폼은 2026년 4월 20일 예스폼싸인 베타 서비스를 오픈하고 4월 20일부터 5월 17일까지 무료체험을 진행한다.
이 기간 이용자는 전자계약과 전자서명 등 주요 기능을 제한 없이 체험할 수 있다.
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예스폼 관계자는 "예스폼싸인은 문서부터 계약까지 완결하는 서비스"라며 "30년간 쌓아온 서식 노하우를 바탕으로 전자계약 시장에서 신뢰성과 편의성을 모두 갖춘 대표 서비스로 자리 잡겠다"라고 밝혔다.
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