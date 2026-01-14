롯데에너지머티, 글로벌 전략회의…구조적 전환으로 재도약 발판 마련

김연섭 대표 등 국내외 임직원 참석

국내 유일 회로박 익산공장 캐파↑

AI용 고부가 회로박 수요 대응

전지박, 말레이시아 공장 실행력↑

롯데에너지머티리얼즈 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 33,050 전일대비 2,300 등락률 +7.48% 거래량 321,316 전일가 30,750 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 롯데 정기 임원인사 임박…3세 신유열, 올해도 '초고속' 승진?롯데에너지머티, 첫 '테크 데이' 개최…차세대 배터리 소재 확보업종별 순환화 장세에 대비할 때...현명하게 수익 높이려면? 전 종목 시세 보기 close 가 김연섭 대표이사를 포함한 국내외 주요 임직원이 참석하는 2026 상반기 글로벌 전략회의를 13~14일 양일간 전북 익산공장에서 개최했다.

2026 상반기 글로벌 전략회의에서 김연섭 대표이사(사진 오른쪽)가 발표를 하고 있다. 롯데에너지머티리얼즈 AD 원본보기 아이콘

이번 회의에서는 사업별 경쟁력 제고를 위한 역량 강화와 핵심 이슈의 심도 있는 토의를 위해 회로박 사업과 전지박 사업을 일자별로 각각 발표와 토론을 진행하며 사업 계획을 공유했다.

회의 1일차는 고부가 회로박 사업 중심으로 신속한 사업 전환을 추진하고 있는 익산공장의 글로벌 톱티어(Top-tier) 달성을 위한 경쟁력 확보 방안 등을 논의했다. 국내 유일 회로박 생산기지인 익산공장은 빅테크 기업들의 인공지능(AI)용 고부가 회로박 수요 급증으로, '속도'와 '실행력'을 통해 글로벌 밸류체인에 조속히 안착한다는 방침으로 현재 진행 중인 고객사 승인 조기 완료 및 신속한 품질 안정화와 설비 규모 확대로 고객사의 신뢰를 확보할 예정이다.

이를 위해 롯데에너지머티리얼즈는 국내 익산 공장의 전지박 라인 생산능력 약 2만t을 모두 회로박 라인으로 전환할 예정이다. 라인 전환 이후 국내외 고객사들로부터 제품 승인이 완료되면 AI용 고부가 회로박 판매량은 본격적으로 늘어나는 원년이 될 것이라고 전망했다.

회의 2일차는 하이엔드 전지박 생산을 앞둔 말레이시아 공장의 원가경쟁력과 설비 건전성 확보 등의 실행력 제고와 제품 포트폴리오 다변화 대응 방안에 대한 논의를 이어갔다. 말레이시아 공장은 지난해부터 실시한 라이즈(RISE) 1000 프로젝트의 재고·폐박 감축 프로세스 등으로 공장 수율과 효율성이 개선됐으며, 올해부터는 프로젝트 2단계 혁신 활동을 통해 세계 최고 수준의 원가 경쟁력을 확보한다는 방침이다.

고객 및 제품 다변화에 따라 박막, 고강도박, 후박, 광폭 등 생산 난도가 높은 고부가 제품 생산 목표로 2024년 완공한 말레이시아 5·6 공장의 본격 가동을 준비하며, 최첨단 설비와 숙련된 기술 등을 통해 고객 클레임 제로 및 공장 생산성을 세계 최고 수준으로 끌어올려 품질 경쟁력 강화에 집중할 예정이다.

김연섭 대표이사는 "생산, 품질, 개발 현장 중심으로 데이터 기반의 AI 기술을 접목해 운영 시스템 전반의 혁신을 강력히 추진할 것"이라며 "신규 고객 비중과 용도를 20% 이상 확대해 전기차 시장 정체 등에 따른 영업 리스크를 최소화하고, 수요 회복 시 시장 선점을 위한 선제적 마케팅 강화와 신시장 발굴 확대에도 회사의 모든 역량을 집중할 것"이라고 했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



