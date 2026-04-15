롯데마트 제타, KT 멤버십 고객 대상 4000원 할인 프로모션

3만원 이상 구매 시 적용…선착순 5만 명 한정

네이버·카카오 협업 효과…신규 이용자 50% 증가

롯데쇼핑 롯데쇼핑 close 증권정보 023530 KOSPI 현재가 105,300 전일대비 900 등락률 +0.86% 거래량 160,473 전일가 104,400 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 개인정보 유출 사태에도 굳건…한국 쿠팡, 작년 영업익 첫 2兆 돌파 롯데그룹 재무구조 개선 '구원투수'…롯데물산, 양평동 부동산 개발 나선다 [클릭 e종목]"롯데쇼핑, 1Q 영업익 기대치 상회...목표주가 상향" 전 종목 시세 보기 이 운영하는 롯데마트의 온라인 장보기 플랫폼 '제타(ZETTA)'가 KT와의 협업을 통해 이용자 확대에 나선다.

롯데마트 제타는 15일부터 KT 멤버십 고객을 대상으로 4월 한정 3만원 이상 구매 시 4000원을 즉시 할인을 제공한다. 해당 쿠폰은 이달 30일까지 KT 멤버십 앱에서 발급받아 제타에 등록할 수 있으며, 사용 기한은 다음 달 14일까지다. 혜택은 ID당 1회로 제한되며, 선착순 5만 명에게 제공된다.

롯데마트는 이번 협업을 통해 제타 서비스에 대한 접근성을 높이고 신규 고객 유입을 확대한다는 계획이다. 통신사 멤버십 채널을 활용해 소비자 일상에 자연스럽게 스며들고, 온라인 장보기 경험을 보다 쉽게 접할 수 있도록 유도하겠다는 전략이다.

제타는 그동안 다양한 플랫폼과의 제휴를 통해 고객 접점을 넓혀왔다. 네이버 플러스 멤버십 이용자에게 '제타패스' 혜택을 제공하고, 카카오 쇼핑 내 장보기 서비스 도입도 추진하는 등 유입 경로 다변화에 주력해왔다. 이 같은 협업 효과로 지난 3월 제타 신규 이용자 수는 외부 제휴 확대 이전인 2025년 11월 대비 약 50% 증가한 것으로 나타났다.

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장재영 롯데마트·슈퍼 e마케팅기획팀장은 "고객들이 부담 없이 제타 서비스를 경험할 수 있도록 통신사와의 멤버십 프로모션을 마련했다"며 "앞으로도 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 다양한 파트너십을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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