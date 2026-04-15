"롯데쇼핑, 백화점 호조가 실적 견인…목표가↑"[클릭 e종목]

LS증권은 15일 롯데쇼핑 롯데쇼핑 close 증권정보 023530 KOSPI 현재가 105,300 전일대비 900 등락률 +0.86% 거래량 160,473 전일가 104,400 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 롯데마트 제타, KT 멤버십 고객 대상 4000원 할인 프로모션 개인정보 유출 사태에도 굳건…한국 쿠팡, 작년 영업익 첫 2兆 돌파 롯데그룹 재무구조 개선 '구원투수'…롯데물산, 양평동 부동산 개발 나선다 전 종목 시세 보기 에 대해 백화점 사업 호조가 전사의 실적을 견인할 것으로 보인다며 목표주가를 13만5000원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다.

LS증권은 롯데쇼핑의 연결 기준 1분기 매출액은 3조5765억원(전년 동기 대비 +3.5%), 영업이익은 2068억원(+39.5%)으로 예상했다. 이는 시장의 기대치를 부합하는 실적이다.

특히 명품과 국내 패션을 중심으로 백화점의 기존점 신장률(기존 매장에서의 매출 증가율)을 13% 수준으로 추정했다. 할인점의 1분기 기존점 신장률은 1%, 슈퍼는 -0.1%로 예상된다.

컬처웍스와 홈쇼핑에서도 양호한 수익이 예상됐지만, 하이마트는 대형가전 수요 둔화로 업황 회복이 지연돼 단기적인 반등 모멘텀이 제한적일 것이라고 판단했다.

오린아 LS증권 연구원은 "할인점 사업 내 오카도 CFC(자동화 물류센터) 가동 시작에 따른 비용 부담은 하반기에 일부 있을 것으로 예상한다"며 "최근 네이버와 컬리가 신선식품 서비스를 강화하는 상황에서 초기 프로모션 비용이 필요할 것으로 추정하지만 백화점 사업의 호조가 강하게 나타나고 있어 전사의 이익 안정성을 유지해 줄 것으로 보인다"고 분석했다.

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이어 오 연구원은 "해외 사업은 연결 실적 내 비중이 아직 미미하지만, 중장기적으로는 분명한 성장 동력"이라며 "계속해서 주목할 필요가 있다"고 덧붙였다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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