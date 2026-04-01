밀·조사료 등 동계 전략작물직불금 신청기간 연장…다음달 24일까지

신청기간, 4월 3→24일 연장

1㏊당 밀 100만원·조사료 50만원

농림축산식품부는 다음 달 24일까지 동계 전략작물직불금 신청을 추가로 받는다고 1일 밝혔다. 전략작물직불금은 식량자급률 증진, 쌀 수급안정 및 논 이용률 제고를 위해 지급 대상 농지인 논에 전략작물 품목을 재배·관리하는 농업인에게 지급하는 직불금이다.

올해 전략작물 품목 중 동계는 보리와 호밀, 귀리, 조사료 등이고, 하계는 두류와 가루쌀, 조사료, 옥수수, 깨, 수급조절용 벼, 알팔파, 수수, 율무 등이다.

당초 농식품부는 동계 직불금 신청 기간을 지난 2월23일부터 4월3일까지 운영할 계획이었다. 하지만 설 연휴 등으로 신청 시작 일이 전년 대비 늦었던 점과 산불예방 및 방역 등으로 지방정부 공무원의 업무가 가중되었던 점 등을 고려해 신청기간을 4월24일까지로 연장하기로 한 것이다.

이에 따라 동계 전략작물직불금 신청을 희망하는 농업인은 4월24일까지, 하계는 5월29일까지 신청이 가능하다. 특히 동계에 밀과 조사료를 재배하고 하계에 가루쌀·두류·조사료를 이모작 하는 농가는 하계작물뿐만 아니라 동계작물도 신청해야 이모작 인센티브(1㏊당 100만원)를 받을 수 있어 동계에 밀·조사료를 재배한 농가도 동계작물 직불금을 신청해야 한다.

전략작물직불금은 접수된 농업인의 신청 정보에 따라 국립농산물품질관리원의 이행점검(동계: 4~6월·하계: 7~10월) 후 지급대상자를 확정하고 연말에 지급된다.

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변상문 농식품부 식량정책관은 "전략작물직불제는 쌀 수급안정과 식량안보 등에 큰 역할을 하고 있다"며 "동계작물 직불금 신청 기간이 연장된 만큼, 보다 많은 농업인이 기간 내 신청할 수 있도록 지방자치단체의 적극적인 홍보와 농업인의 참여를 당부드린다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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