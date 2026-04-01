경북도는 포항 '기청산식물원'이 산림청이 주관하는 '2026년에 꼭 가봐야 할 수목원 10선'에 최종 선정됐다고 1일 밝혔다.

이번 선정은 한국수목원정원관리원과 공동으로 추진된 공모사업으로 산림생물다양성 보전 기여도와 수목원의 공익적 가치 확산을 위해 매년 전국 공·사립 수목원을 대상으로 실시된다.

포항 기청산식물원 AD 원본보기 아이콘

2026년 주제인 '가족과 함께 가봐야 할 수목원'에 맞춰 식물 보존 수준, 가족 단위 교육·체험 프로그램 운영, 산책로 조성 현황 등을 종합적으로 평가해 전국 10개소가 최종 선정됐다.

특히, 기청산식물원은 환경부와 산림청이 지정한 '멸종위기 야생식물 보전기관', '국가희귀 특산식물보전기관'으로서 자생식물 보전 기능을 충실히 수행하고 있으며, 남녀노소 누구나 이용 가능한 숲길과 교육 중심의 전시 공간을 갖추고 있다.

아울러, 체험형 교육 프로그램과 현장 학습 여건이 우수해 학생들의 생태·환경 체험학습 장소로도 적합한 산림휴양 공간으로 높은 평가를 받았다.

기청산식물원을 포함한 10개 수목원은 향후 한국수목원정원관리원을 통해 디지털 리플렛 제작·배포, 전국 단위 수목원 지도 등재 등 다양한 홍보 지원을 받게 된다. 또한 4월부터 10월까지 운영되는 수목원 홍보 서포터즈 활동 대상지로 지정돼 지역 산림관광 브랜드 가치 제고에 기여할 것으로 기대된다.

경북도는 이번 선정을 계기로 기청산식물원을 비롯한 경북도수목원 등 도내 수목원이 도민에게 일상 속 치유 공간이자 자연 교육의 장으로 자리매김할 수 있도록 지속적인 홍보와 행정적 지원을 강화할 계획이다.

AD

최순고 경북도 산림자원국장은 "수목원은 단순한 녹지 공간을 넘어 식물자원을 보전하고 미래 세대에 자연의 소중함을 전달하는 중요한 공간"이라며, "이번 봄, 가족과 함께 기청산식물원을 방문해 휴식과 체험을 동시에 누리시길 바란다"고 밝혔다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>