5월 말까지 진행

윤선생은 화상영어 브랜드 윤선생베이직이 봄맞이 '친구 소개 이벤트'를 실시한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 5월 31일까지 두 달간 진행된다. 기존 회원의 추천을 받아 새로운 회원이 윤선생베이직 학습을 시작할 경우, 소개한 회원과 소개받은 신규 회원 모두에게 각각 네이버페이 포인트 2만원을 증정한다.

가족, 친척, 친구 등 지인이라면 인원 제한 없이 소개할 수 있으며, 여러 명의 친구가 동시에 신규 가입해도 혜택이 적용된다.

윤선생은 화상영어 브랜드 윤선생베이직이 봄맞이 '친구 소개 이벤트'를 실시한다고 1일 밝혔다. 윤선생 AD 원본보기 아이콘

기존 회원의 이벤트 참여 방법은 윤선생베이직 홈페이지에서 '선생님 소개하기' 버튼을 클릭해 생성된 고유 링크를 지인에게 공유하면 된다. 신규 회원은 전송받은 링크로 접속해 학습 상담을 신청하고, 상담 후 학습비를 결제하면 네이버페이 포인트를 받을 수 있다. 소개한 기존 회원의 경우 추천받은 친구가 2개월 이상 학습비를 결제해야 포인트가 증정된다.

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윤선생 관계자는 "친한 친구나 이웃과 함께 공부하면 아이들의 영어 학습 동기부여에도 큰 도움이 된다"며 "추천한 회원과 새로 가입한 회원 모두에게 100% 혜택이 돌아가는 만큼 이번 이벤트가 자녀 영어 학습에 시너지를 내는 기회가 되길 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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