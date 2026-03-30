17.5㎿p 지붕형 태양광 발전설비 준공

8월 총 37.5㎿p 규모로 추가 완공

HS효성첨단소재는 베트남 동나이 연짝(Nhon Trach) 공단 내 베트남법인 공장 지붕에 총 17.5 메가와트피크(㎿p) 규모의 태양광 발전설비를 준공하고 본격 가동에 들어갔다고 30일 밝혔다.

HS효성첨단소재 베트남법인 공장 전경. HS효성첨단소재 AD 원본보기 아이콘

이번 설비는 디지털 에너지 관리 기술과 재생에너지를 결합한 '스마트 그린 팩토리'로 HS효성첨단소재는 에너지 IT 전문기업 누리플렉스와 함께 진행했다. 사물인터넷(IoT) 기반 에너지 관리 시스템을 도입해 발전량과 설비 상태를 실시간으로 모니터링하고 운영 효율을 최적화할 수 있는 체계도 구축했다.

HS효성첨단소재는 오는 8월 추가 설비가 완공되면 연짝 공단 내 총 37.5㎿p 규모의 지붕형 태양광 발전설비를 확보하게 된다. 전체 설비가 가동되는 하반기부터는 연간 약 60억원 이상의 전기 요금 절감을 통해 생산 원가 경쟁력 강화와 온실가스 배출량 감축 효과가 기대된다.

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HS효성첨단소재 관계자는 "베트남 생산기지를 필두로 각 사업장의 재생에너지 전환과 에너지 효율화를 동시에 추진하고 있다"며 "태양광 설비 확대 등을 통해 원가 경쟁력과 ESG(환경·사회·거버넌스) 대응 역량을 함께 강화하고, 글로벌 고객사의 요구에 선제적으로 대응해 나갈 것"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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