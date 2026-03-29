4월 중 시흥시 일자리센터 내 전담 창구 개설

중장년층 디지털 격차 해소

1:1 맞춤형 AI 경력설계 지원

경기 시흥시(시장 임병택)가 시민들이 인공지능(AI) 기반 고용서비스를 보다 쉽고 효과적으로 활용할 수 있도록 오는 4월 시흥시 일자리센터 내에 '인공지능 고용서비스 전담 창구'를 신설하고 맞춤형 취업 지원에 나선다.

시흥시청 전경. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

정부는 디지털 고용서비스 플랫폼인 '고용24'를 통해 ▲인공지능 기반 경력설계(잡케어) ▲취업확률 기반 구직컨설팅 ▲반응형 직업심리검사 등 다양한 인공지능 고용서비스를 제공하고 있다. 그러나 인공지능 기반 경력설계 서비스 이용자의 90% 이상이 30대 이하 청년층에 집중되는 등 중장년층의 활용도는 상대적으로 낮은 상황이다.

이에 시는 세대 간 디지털 활용 격차를 해소하고, 전 연령층이 인공지능 고용서비스를 실질적으로 활용할 수 있도록 지원체계를 강화한다. 특히 4월 중 일자리센터 내 인공지능 전담 창구를 개설해 시민 대상 1대1 맞춤 상담을 제공하고, 인공지능 기반 취업 지원의 접근성을 높일 계획이다.

주요 지원 내용은 ▲인공지능 맞춤 일자리 추천 ▲인공지능 기반 생애주기별 경력설계 ▲이력서·자기소개서 작성 지원 등으로, 구직자의 상황과 역량에 맞춘 실질적인 취업 지원에 초점을 맞췄다. 아울러 디지털 활용이 익숙하지 않은 중장년층도 부담 없이 이용할 수 있도록 단계별 안내를 병행해 취업 경쟁력 향상을 도울 예정이다.

시는 이와 함께 인공지능 고용서비스 활용 교육을 운영하고, 관내 고등학교와 대학교를 대상으로 찾아가는 설명회를 추진해 청년층의 조기 활용을 유도할 방침이다. 또한 직업상담사의 인공지능 활용 역량을 강화해 더 전문적인 취업 지원 서비스를 제공할 계획이다.

AD

정호기 경제국장은 "인공지능 고용서비스 전담 창구 운영을 통해 효과적인 일자리 지원을 제공하고, 시민 모두가 안정적이고 만족스러운 취업으로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>