메가박스(대전 현대프리미엄 아울렛점), 넥스페리움, 아쿠아리움 등 총 12개 문화시설 할인

'도서관 회원증'으로 영화관, 과학관, 공연장 등 다양한 문화시설 이용 시 입장료 할인 혜택을 제공받는다.

대전시 한밭도서관이 지난해 6월부터 시행해 시민들로부터 큰 호응을 얻은 '도서관 회원증으로 슬기로운 문화생활' 서비스를 올해도 지속 운영한다.

'도서관 회원증으로 슬기로운 문화생활'은 지역 공공도서관과 문화시설이 협력해 도서관 회원에게 다양한 문화 향유 기회를 제공하는 사업으로, 약 46만 명에 이르는 대전 공공도서관 회원들이 일상에서 실질적인 문화 혜택을 누릴 수 있도록 마련됐다.

올해에도 메가박스(대전 현대프리미엄 아울렛점), 넥스페리움, 아쿠아리움, 아신극장 등 총 12개 문화시설이 참여해 도서관 회원증 소지자에게 영화관, 과학관, 공연장 등 다양한 문화시설 이용 시 입장료 할인 혜택을 제공한다.

이용 방법은 대전 공공도서관 누리집 '나의도서관-문화시설 할인' 메뉴에서 확인할 수 있으며, 회원증(모바일 포함) 제시 또는 인증 절차를 통해 온라인 예매 및 현장 방문 시 할인 혜택을 받을 수 있다.

이기영 한밭도서관장은 "이 서비스는 도서관과 지역 문화자원을 연계한 대전시 대표도서관의 문화상생 협력사업"이라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 문화복지 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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기타 자세한 사항은 대전 공공도서관 누리집에서 확인할 수 있으며, 문의는 한밭도서관 자료정책과로 하면 된다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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