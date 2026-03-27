일교차 최대 20도

토요일인 28일은 전국이 대체로 맑은 가운데 수도권과 강원 등을 중심으로 대기가 매우 건조해 산불 등 화재 예방에 각별한 주의가 요구된다.

미세먼지 농도가 '나쁨' 수준을 보이는 27일 서울 광화문 세종대로 사거리에서 시민들이 마스크를 쓴 채 걸어가고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

수도권과 강원 영동은 대체로 맑겠고, 그 밖의 지역도 오후부터 차차 맑아지겠으나 전남권과 제주도는 밤부터 흐려질 것으로 예보됐다. 수도권과 강원내륙, 대전, 충북, 경북권은 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 건조하겠다.

오전 사이 인천, 경기 남부와 강원 동해안·남부 내륙, 충남권, 충북 중·북부, 전라 서해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 서해상과 동해 중부 해상에도 바다 안개가 짙게 낄 것으로 보인다.

기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠으나, 아침 최저기온 2~11도, 낮 최고기온 12~23도로 일교차가 매우 커 건강관리에 유의해야 한다.

미세먼지는 대기 정체의 영향으로 수도권과 강원 영서, 충청권, 전북, 영남권, 제주권에서 '나쁨' 수준을 보이겠다. 특히 서울과 경기, 강원 영서, 충북 등은 오전 한때 '매우 나쁨' 수준까지 치솟을 것으로 예상된다.

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바다의 물결은 동해 앞바다 0.5~1.5m, 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠으며, 안쪽 먼바다의 파고는 전 해상에서 0.5~1.5m 사이를 유지할 것으로 보인다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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