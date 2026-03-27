李 "한강 전미도서비평가협회상 수상, 한국 문학의 품격 세계에 증명"
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이재명 대통령이 27일 서울 국방부에서 열린 전군주요지휘관회의에서 발언하고 있다. 2026.3.27 연합뉴스
이재명 대통령은 27일 한강 작가의 전미도서비평가협회상(NBCC) 소설 부문 수상을 축하했다.
이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "우리나라 작품이 이 상의 소설 부문에서 수상한 것은 처음이라 더욱 뜻깊다"며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 "수상작 '작별하지 않는다'는 제주 4·3이라는 우리 현대사의 비극을 인간의 존엄과 기억, 서사로 승화시킨 작품"이라면서 "고통스러운 역사를 시적으로 풀어내며 깊은 울림을 줬다"고 평가했다.
이어 이 대통령은 "지난해 노벨문학상 수상에 이어 다시 한번 대한민국 문학의 깊이와 품격을 전 세계에 증명해 주신 한강 작가님, 참 자랑스럽다"며 "작가님께서 열어주신 문학의 새로운 지평을 따라 앞으로 우리 예술인들 또한 더 넓은 무대를 향해 힘차게 나아가리라 기대한다"고 전했다.
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또 이 대통령은 한강 작가의 수상 소감인 '나는 여전히 우리들 안에 깜빡이는 빛이 존재한다고 믿고 싶다. 그리고, 그 빛을 굳건히 붙들고 앞으로 나아가길 희망한다'를 인용했다. 그러면서 "우리 안에 존재하는 빛을 들고, 어둠 속에서도 서로의 온기를 잊지 않으며, 앞으로 나아갈 용기를 건네주고 계신 한강 작가님께 깊은 감사를 전한다"고 했다.
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