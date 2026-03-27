이재명 대통령이 27일 서울 국방부에서 열린 전군주요지휘관회의에서 발언하고 있다. 2026.3.27 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 27일 한강 작가의 전미도서비평가협회상(NBCC) 소설 부문 수상을 축하했다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "우리나라 작품이 이 상의 소설 부문에서 수상한 것은 처음이라 더욱 뜻깊다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "수상작 '작별하지 않는다'는 제주 4·3이라는 우리 현대사의 비극을 인간의 존엄과 기억, 서사로 승화시킨 작품"이라면서 "고통스러운 역사를 시적으로 풀어내며 깊은 울림을 줬다"고 평가했다.

이어 이 대통령은 "지난해 노벨문학상 수상에 이어 다시 한번 대한민국 문학의 깊이와 품격을 전 세계에 증명해 주신 한강 작가님, 참 자랑스럽다"며 "작가님께서 열어주신 문학의 새로운 지평을 따라 앞으로 우리 예술인들 또한 더 넓은 무대를 향해 힘차게 나아가리라 기대한다"고 전했다.

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또 이 대통령은 한강 작가의 수상 소감인 '나는 여전히 우리들 안에 깜빡이는 빛이 존재한다고 믿고 싶다. 그리고, 그 빛을 굳건히 붙들고 앞으로 나아가길 희망한다'를 인용했다. 그러면서 "우리 안에 존재하는 빛을 들고, 어둠 속에서도 서로의 온기를 잊지 않으며, 앞으로 나아갈 용기를 건네주고 계신 한강 작가님께 깊은 감사를 전한다"고 했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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