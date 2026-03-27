교직원공제회, 자산 85조 돌파…12년 연속 흑자

당기순이익 1조8618억원

한국교직원공제회가 지난해 당기순이익 1조8618억원을 달성했다고 27일 밝혔다. 총자산의 경우 전년 대비 15.2% 증가한 85조8938억원으로 집계됐다.

자산 구성을 보면 투자자산이 82.1%(70조4383억원)의 비중을 차지했으며 회원대여가 12.6%(10조7894억원), 기타자산은 5.3%(4조6661억원)다. 투자자산군별 보유 비중은 기업투자 25.5%(17조9436억원), 부동산 22.0%(15조5162억원), 주식 18.4%(12조9567억원), 인프라 17.0%(12조126억원), 채권 17.0%(12조92억원)이다. 국내외별 보유 비중은 국내 38.7% 해외 61.3%이다.

기금운용 수익률은 11%를 기록했다. 구체적으로 금융투자(주식·채권) 21.9%, 기업투자 5.6%, 대체투자 5.4% 등이다. 교직원공제회는 "금융투자의 경우, 국내 주식에서 증시 부양책 및 메모리 업황 호조 수혜가 예상되는 종목에 대한 선제적 비중 확대에 따른 평가이익 증가 요인이 수익률을 견인했다"며 "해외 주식에서는 인공지능(AI) 산업 발전 기대로 견조한 성장세를 유지한 정보기술(IT) 업종 중심으로 강세를 보였고 국내외 채권투자에서도 금리 환경에 맞춘 유연한 매수·매도를 통해 안정적인 실적을 거두었다"고 설명했다.

기업투자 부문 중 국내는 선순위 인수금융 펀드의 선별적 우량 투자자산 편입 및 프로젝트 펀드의 원활한 회수가 이뤄졌으며 해외에서는 다중전략 SMA 및 세컨더리 투자를 통해 안정적으로 수익을 실현했다고 덧붙였다.

교직원공제회는 "대체투자의 경우 인프라투자에서 안정적인 배당수익과 해외 인프라 시장의 수요 증가가 수익률에 기여했으며, 국내 부동산에서는 프로젝트 투자 건 매각 차익 실현과 대출 투자 배당수익이 수익률에 반영됐다"고 밝혔다.

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정갑윤 한국교직원공제회 이사장은 "이번 성과는 장기적인 안목으로 리스크를 체계적으로 관리하고, 자산배분의 다변화와 운용체계의 고도화, 투자 전문성 강화를 지속적으로 추진해 온 결실"이라며 "앞으로도 공제회는 회원의 소중한 자산을 더욱 책임감 있게 운용하기 위해 운용역량을 한층 강화하고, 유연한 투자전략으로 안정적이고 지속가능한 수익 창출에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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