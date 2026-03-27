KB증권 "연금마스터 운영, 고객중심 연금서비스 강화"

현장 기반으로 연금마스터 제도 운영

고객 중심 연금 서비스 지속 제공

KB증권은 고객이 연금을 더욱 쉽고 체계적으로 관리할 수 있도록 '연금마스터' 제도를 운영하며, 고객 입장에서 체감할 수 있는 연금 관리 서비스를 통해 연금 서비스 경쟁력 강화에 나서고 있다고 27일 밝혔다.

연금은 가입 시점보다 운용·관리 과정에서의 이해와 판단이 중요한 금융 영역이지만, 많은 고객들이 제도 및 상품 구조의 복잡성으로 인해 적절한 관리와 안내를 받지 못하는 경우가 많다. KB증권은 이러한 고객 불편 해소를 위한 현장 기반 체계로 '연금마스터' 제도를 운영하고 있다고 설명했다.

'연금마스터'는 각 영업점별로 지정된 연금 전문 인력으로, 연금 제도와 상품에 대한 전문성은 물론 고객 상담 및 관리 역량이 검증된 직원들로 구성된다. 연금마스터는 고객의 연금 현황을 함께 점검하고 생애 주기에 맞는 방향을 안내하는 '전담 연금 파트너' 역할을 수행한다.

KB증권 연금마스터는 ▲연금 수령 시기와 방식에 대한 상담 ▲세제 혜택 및 제도에 대한 설명 ▲고객 연금 자산 구조 점검 및 관리 포인트 상담 등을 통해, 고객이 놓치기 쉬운 연금 의사결정을 보다 쉽게 이해하고 준비할 수 있도록 돕고 있다. 이를 통해 고객은 복잡한 연금 정보를 스스로 찾아야 하는 부담을 줄이고, 보다 안정적인 노후 설계를 준비할 수 있다.

연금마스터 회의는 매월 1회 정기적으로 개최되며, 영업 현장에서 수집된 고객 의견과 연금 시장 동향을 공유·분석해 서비스 개선 과제를 도출한다. 지난 25일 열린 회의에서는 고객 문의와 상담 사례를 기반으로 고객 이해도를 높이기 위한 안내 방식과 디지털 연금 콘텐츠 개선 방안이 집중 논의되는 등, 실질적인 서비스 고도화를 위한 논의가 이뤄졌다.

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송상은 KB증권 연금그룹장은 "연금마스터는 현장에서 고객의 목소리를 가장 먼저 듣고, 이를 바탕으로 고객에게 필요한 정보를 선제적으로 전달하는 핵심 역할을 담당하고 있다"며 "연금마스터를 통해 고객 중심의 연금 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 강조했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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