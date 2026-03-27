대동금속, 무상증자 결정…"주주가치 제고 위해"

보통주 1주당 1주 배정

총 318만9166주 신규 발행

대동그룹 계열 주물 부품 전문 제조기업 대동금속 대동금속 close 증권정보 020400 KOSDAQ 현재가 7,620 전일대비 400 등락률 +5.54% 거래량 443,305 전일가 7,220 2026.03.27 09:52 기준 관련기사 대동금속, 주당 60원 현금배당 대동금속, 작년 매출액 25% 증가…주당 60원 현금배당 대동금속, 농업 테마 상승세에 7.75% ↑ 전 종목 시세 보기 은 보통주 1주당 1주의 신주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 27일 밝혔다. 이번 무상증자를 통해 발행되는 신주는 총 318만9166주이며, 신주 배정 기준일은 4월 13일, 상장 예정일은 5월 7일이다. 재원은 자본잉여금 32억원으로, 별도의 자금 유출이나 재무구조 변화 없이 진행된다.

대동금속은 이번 무상증자가 유통주식 수 확대를 통해 주식 거래의 원활성을 높이고, 투자자 접근성을 제고해 중장기적인 주주가치 제고 기반을 마련하기 위한 조치라고 설명했다. 특히 단기적인 주가 부양 목적이 아닌 주주 친화 정책과 시장 소통 강화를 위한 결정이라는 점을 강조했다.

또한 이번 무상증자는 대동금속의 중장기 성장 기반 강화 전략과도 맞닿아 있다는 설명이다. 회사는 로봇 액추에이터 부품용 첨단 소재 분야 진출을 위해 관련 연구기관과의 공동개발을 추진 중이며, 정부의 농업 인공지능 전환(AX) 정책에 따라 첨단 유리온실 스마트파밍에 적용되는 건축 신소재 분야 진출도 준비 중이다.

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대동금속은 1947년에 설립, 농기계·자동차·중장비에 필요한 디젤 엔진용 실린더블록 및 헤드 등 고난도 주물 부품의 국산화를 선도해온 주물 전문 기업이다. 이풍우 대동금속 대표는 "대동금속은 축적된 주조 기술력을 바탕으로 기존 사업의 경쟁력을 높이는 동시에, 고부가가치 산업으로의 확장을 지속해 나가고 있다"며 "이번 무상증자를 계기로 주주와 함께 성장의 성과를 공유하고, 보다 견고한 기업가치를 만들어가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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