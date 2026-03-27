31일 보험업권 정기검사 착수…삼성화재 첫 대상

소비자보호 중심 감독체계 개편 이후 첫 점검

금감원 "특정 회사 겨냥 아냐"

국내 손해보험업계 1위 삼성화재가 올해 금융감독원 보험업권 정기검사의 첫 대상에 오르면서 업계의 시선이 쏠리고 있다. 금감원이 감독·검사 체계를 '소비자 보호 중심'으로 개편한 이후 처음 이뤄지는 정기검사인 데다, 당국의 검사 강도를 가늠할 수 있는 시험대이기 때문이다.

27일 보험업계에 따르면 금감원은 오는 31일 삼성화재를 시작으로 보험업권 정기검사에 착수한다. 이달 초 사전검사를 마친 데 이어 다음 주부터 약 한 달간 본(현장) 검사가 진행될 예정이다. 본 검사는 사전검사에서 제출받은 자료를 토대로 추가 점검이 필요한 사항을 중심으로 보다 집중적으로 이뤄질 예정이다. 당국은 올해 정기검사 인력을 기존보다 약 10명가량 늘린 30여 명 규모로 현장에 투입할 계획이다. 특히 금감원이 올해를 '금융소비자 보호 원년'으로 삼고 있는 만큼, 이번 검사에서는 소비자 보호 체계와 책무구조도 등을 중점적으로 들여다볼 방침이다.

전날 열린 금감원 기자간담회에서도 박지선 보험 담당 부원장은 감독·검사와 상품, 분쟁 간 환류 기능이 제대로 작동하는지를 집중적으로 점검하겠다고 예고했다.

이번 검사는 감독 체계를 소비자 중심으로 전면 개편한 이후 처음 이뤄지는 만큼 업계의 관심이 쏠리고 있다. 특히 첫 대상이 삼성화재로 정해지면서 선정 배경과 검사 강도, 인력 규모 등을 둘러싼 다양한 해석이 나오며 업계의 긴장감도 높아지는 분위기다. 업계 일각에서는 검사 인력이 60명에 달한다는 설이나, 업계 1위인 삼성화재를 '본보기'로 삼은 것 아니냐는 관측도 제기된다.

이에 대해 금감원 관계자는 "업계에서 여러 추측이 나오고 있지만, 일부는 과장되거나 와전된 측면이 있다"며 "이번 검사는 특정 회사를 겨냥한 것이 아니라 통상적인 절차와 순번에 따라 진행되는 정기검사"라고 설명했다. 제한된 인력 범위 내에서 시스템에 따라 운영되는 만큼 과도한 인력 투입은 현실적으로 어렵다고도 했다.

삼성화재에 따르면 사전검사는 주로 자료 제출 방식으로 진행됐으며, 보험금 지급 현황과 가입·계약 프로세스(비대면 채널 포함), 내부 운영 전반은 물론 회계 관련 사항까지 폭넓게 점검이 이뤄졌다고 한다. 또 사전검사에서 특별한 문제는 발견되지 않았다고 했다.

삼성화재는 또 이번 검사가 특정 이슈에 따른 조치가 아니라는 점도 강조했다. 업계 1위인 만큼 오히려 검사 결과를 통해 내부 통제와 소비자 보호 체계가 정상적으로 작동하고 있음을 확인받는 계기가 될 것이라는 설명이다.

AD

삼성화재 관계자는 "당초 지난해 하반기 중 정기검사가 예정돼 있었으나 다른 이슈로 다른 손해보험사의 테마 검사가 우선 진행되면서 일정이 미뤄진 것으로 알고 있다"며 "다만 이번 검사에서는 소비자 보호 항목이 추가되고 현장검사가 강화된 분위기"라고 전했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>